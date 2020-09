A 'Verissimo' Lapo Elkann confessa: 'A 13 anni sono stato abusato più volte' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l'autodistruzione, perché l'abusato si sente in colpa...'. Lapo Elkann si confessa in ... Leggi su tgcom24.mediaset

infoitcultura : Lapo Elkann, ospite nella prima puntata di Verissimo, rilascia una dichiarazione choc - infoitcultura : Verissimo anticipazioni, Lapo Elkann abusato: “Non ho paura…” - Italia_Notizie : Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione” - mp_0911_ : RT @FQMagazineit: Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione” - gayit : Verissimo, parla Lapo Elkann: 'Abusato più volte in collegio. Avevo 13 anni, ti porta verso l’autodistruzione'… -