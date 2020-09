Willy ucciso di botte per difendere un amico: il giudice manda a casa uno dei quattro assassini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Restano in carcere tre dei quattro ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro (Roma). Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e per Mario Pincarelli. A Francesco Belleggia, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Willy ucciso Tutti in fila per Willy, ragazzo buono ucciso a calci Avvenire Willy Monteiro, i fratelli Bianchi negano tutto: non lo abbiano toccato

“Marco e Gabriele non hanno ucciso Willy. Erano lì perché chiamati da alcuni amici. Si sono avvicinati, hanno colpito qualcuno ma non hanno toccato il ragazzo e ora abbiamo anche i testimoni”. A “The ...

willy monteiro

Il ragazzo, 21 anni, ucciso nella notte tra il 5 e 6 settembre per difendere un amico da un pestaggio. Il prefetto di Roma: «Tristissimo e preoccupante» ...

