Volkswagen Golf Variant - Più spazio e tecnologia per la station wagon (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cinque porte, Variant e anche Alltrack. La Volkswagen ha completato la gamma dell'ottava generazione della Golf presentando due nuove versioni con carrozzeria station wagon. Pensate per le famiglie, propongono un grande bagagliaio e dotazioni di sicurezza derivate dalla hatchback: anche la gamma di motori ricalca quella della Golf 8, così come l'impostazione stilistica di interni e carrozzeria. Il debutto sul mercato è fissato per il prossimo autunno, con listini che dovrebbero essere lievemente superiori a quelli dell'ottava serie della media di Wolfsburg, attualmente proposta con prezzi a partire da 26.100 euro. Anche ibrida e integrale. Basata sulla piattaforma Mqb, la Golf Variant si proporrà con diverse motorizzazioni ... Leggi su quattroruote

