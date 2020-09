‘Uomini e Donne’, Giorgia Lucini svela il sesso del suo secondo bebè! (Video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Solo qualche settimana fa, Giorgia Lucini ha annunciato con grande gioia di essere in dolce attesa del secondo figlio dal compagno Federico Loschi. L’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato, dopo la nascita del piccolo Riccardo, sono più uniti che mai e non hanno mai negato la loro voglia di allargare la famiglia. Molto giovani ma anche molto determinati, il loro sogno si sta piano piano realizzando e oggi hanno voluto condividere con tutti i loro follower anche il sesso del secondogenito. Giorgia, in realtà, non avrebbe voluto saperlo, ma Federico non ha saputo resistere e con una piccola sorpresa le ha rivelata che arriverà un altro maschietto nella loro bellissima famiglia:“Sono arrivati i risultati del test e mi sono assicurata che stesse bene, ... Leggi su isaechia

