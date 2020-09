Uomini e Donne, fiocco rosa per l’ex tronista Ramona Amodeo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La famiglia di Uomini e Donne si allarga: l’ex tronista Ramona Amodeo è diventata mamma per la seconda volta, è nata Olimpia. fiocco rosa per Ramona Amodeo. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la nascita Annachiara, l’amatissima ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha allargato … L'articolo Uomini e Donne, fiocco rosa per l’ex tronista Ramona Amodeo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - moovlight3 : RT @aR21ooo: Possiamo normalizzare il fatto che l’amicizia tra uomini e donne possa esistere senza doverci essere sentimenti romantici di m… - ClaudioRosafio : RT @catenaaurea66: Quando sono aggrediti da bianchi si proclamano 'vite nere che contano', quando sono essi ad aggredire bianchi le cui vit… -