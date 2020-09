The Sinner 3: un nuovo caso per il detective Ambrose. Matt Bomer si unisce al cast (Di mercoledì 9 settembre 2020) The Sinner 3 Un nuovo caso, estremamente pericoloso, attende il commissario Harry Ambrose (Bill Pullman), protagonista assoluto di The Sinner. Da stasera Premium Crime trasmette, alle 21.15, la terza stagione della serie antologica prodotta da Usa Network. Otto episodi impreziositi anche dall’arrivo di Matt Bomer, conosciuto dal pubblico televisivo per le partecipazioni in White Collar, Chuck e Will & Grace. The Sinner 3: trama e anticipazioni Tutto partirà quando Harry Ambrose verrà chiamato sul luogo di un incidente d’auto in cui il conducente è rimasto tragicamente ucciso. Grazie a questo escamotage, i telespettatori conosceranno così Jamie Burns (Matt ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : The Sinner The Sinner 3, la recensione: troppa filosofia e poco crime per la serie antologica Movieplayer.it Atp Kitzbuhel - Sinner parte forte, Kohlschreiber raccoglie le briciole

Jannik Sinner ha perso una partita praticamente vinta contro Karen Khachanov a Flushing Meadows solo a causa di un problema fisico. Dopo una manciata di giorni ha sbranato Philipp Kohlschreiber sulla ...

TENNIS: TORNEO KITZBUEHEL. SINNER LIQUIDA KOHLSCHREIBER ALL’ESORDIO

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Esordio piu' che convincente per Jannik Sinner al "Generali Open" (Atp 250 - montepremi 542.695 euro) in corso sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il 19enne di Sesto Pus ...

