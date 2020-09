Tè di verbasco, antinfiammatorio e ricco di vitamine (Di mercoledì 9 settembre 2020) Preparato a partire dalle foglie della pianta nota anche come Verbascum thapsus, il tè di verbasco è un infuso dall’inconfondibile ricchezza aromatica. Quando lo si chiama in causa, è utile ricordare alcuni benefici scientificamente provati. In questo novero è possibile includere la presenza di vitamine del gruppo B. Per la precisione, parliamo della vitamina B2, della vitamina B5 e della vitamina B12, molto importanti quando si tratta di ottimizzare l’efficienza del metabolismo. I benefici del tè di verbasco non finiscono certo qui! Questo infuso, infatti, è noto per essere un prezioso alleato contro le infiammazioni. La scienza ha più volte indagato questa sua proprietà. Degno di nota a tal proposito è uno studio scientifico pubblicato nel 2016 e condotto da ... Leggi su dilei

