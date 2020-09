Tabarez: «Godin e Suarez sul mercato? La cosa non mi preoccupa» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Oscar Washington Tabarez, ct dell’Uruguay, ha parlato del futuro di Luis Suarez e Diego Godin. Le sue parole Il ct dell’Uruguay, Oscar Washington Tabarez, ha parlato del futuro di Luis Suarez e Diego Godin. Queste le sue parole i microfoni di Sport 890. «Leggo che Godìn sia stato messo sul mercato dall’Inter, ma non credo che gli mancheranno le possibilità. Il futuro di Suarez? Non mi preoccupa, ha sempre giocato ovunque e si sta allenando con il Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

