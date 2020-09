«Stadi riaperti gradualmente, prima la scuola» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per gli Stadi deve essere «un’apertura graduale ma che chiede una sorta di posticipazione rispetto all’attività scolastica. Parte prima la scuola ed è giusta questa impostazione, per poi verificare gradualmente la possibilità di riapertura degli Stadi». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso di una conferenza stampa congiunta con il numero uno della … L'articolo «Stadi riaperti gradualmente, prima la scuola» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

