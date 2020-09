Salvini aggredito, gli strappano la camicia e il rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pontassieve, Firenze,, 9 settembre 2020 - aggredito Matteo Salvini a Pontassieve , dove si trovava per la campagna elettorale delle regionali della Toscana . Ne dà notizia l'ex sottosegretario ... Leggi su lanazione

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - fattoquotidiano : SALVINI AGGREDITO Leggete cosa è accaduto durante un comizio vicino Firenze - HuffPostItalia : Matteo Salvini 'aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario' - largehause : RT @Sabina1956: .??????ULTIM'ORA! #Salvini aggredito a #Pontassieve, gli hanno strappato la camicia e il ROSARIO! Non vuole capire che non lo… - gianny0162 : RT @TribvnvsPlebis: Questi stanno alzando il tiro: - #Salvini strattonato da immigrata, -due ristoranti hanno dovuto annullare eventi #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini aggredito

Il leader della Lega stava giungendo sul palco per iniziare il suo discorso ai sostenitori del partito. Per l’aggressione ai danni di Matteo Salvini è stata identificata una ragazza di 20 anni, origin ...Il leader della Lega Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, a pochi chilometri da Firenze, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020. Il leghista è stato strattonato da un ...