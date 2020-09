Ragazza africana aggredisce Salvini: strappato il rosario dal collo, VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una Ragazza di origini congolesi si è scagliata improvvisamente contro Matteo Salvini strappandogli il fedele rosario e la camicia. Un’altra brutta avventura per il leader della Lega, Matteo Salvini nella provincia ‘rossa’ di Firenze. Questa volta è successo a Pontassieve dove l’ex ministro si trovava per il suo tour elettorale toscano in vista delle elezioni del 20 settembre. Salvini aveva terminato il suo comizio quando tra la numerosa gente intervenuta, è spuntata una Ragazza giovanissima, originaria del Congo, che senza un motivo apparente, si è scagliata contro il leghista. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine presenti e del servizio d’ordine del Carroccio, ma nel frattempo la ... Leggi su chenews

