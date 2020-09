Pedullà: la trattativa per Koulibaly si è bloccata sui bonus (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Napoli è stato bloccato dal suo mercato in uscita. Solo Allan è già partito destinazione Everton, si attende invece di capire quale sarà il futuro di Koulibaly e Milik. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, per quanto riguarda la trattativa con il City per il difensore senegalese, sarebbero inezie che ancora la frenano Il mercato del Napoli dipende dalla vicenda Koulibaly. Mancano quei bonus tali da poter avvicinare la cifra ai 73-74 milioni che vuole De Laurentiis. Il Napoli non parla col City e questo è un ostacolo da superare. La trattativa va avanti. Ci sono bonus difficili da raggiungere, se si riesce a semplificare questo aspetto, allora la trattativa può sbloccarsi in 48 ore L'articolo ... Leggi su ilnapolista

