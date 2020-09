Mourinho: “Messi? Sarebbe potuto andare solo nella squadra dove non rispettano il FFP” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Jose Mourinho in un’intervista a Football JOE ha punto il Manchester City sulla questione FairPlay Finanziario e sul caso Messi. Queste le parole del tecnico del Tottenham: “Qui al Tottenham rispettiamo il Fair-play finanziario e Messi Sarebbe potuto andare solo in una squadra che non lo rispetta”. Foto: twitter Tottenham L'articolo Mourinho: “Messi? Sarebbe potuto andare solo nella squadra dove non rispettano il FFP” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

