L’Inter rinnova con Nilox: partnership fino al 2022 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continua la collaborazione tra FC Internazionale Milano e Nilox: il brand punto di riferimento della mobilità elettrica su due ruote in Italia sarà Official Electric Mobility Partner anche per i prossimi due anni. Il rinnovo dell’accordo permette ai due brand di continuare insieme il percorso di successo, iniziato nel 2017, che ha portato Nilox al … L'articolo L’Inter rinnova con Nilox: partnership fino al 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

