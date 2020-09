I 4 mostri di Colleferro. (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Yvan Rettore. Da anni non ho più fiducia nel nostro sistema giudiziario e i fatti purtroppo mi danno sempre più ragione. Sono riconoscente alle forze dell’ordine di avere effettuato l’arresto di coloro che si possono definire i “mostri di Colleferro” perché di umano non hanno proprio nulla. Lo stanno dimostrando anche in queste ore … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Yvan Rettore. Da anni non ho più fiducia nel nostro sistema giudiziario e i fatti purtroppo mi danno sempre più ragione. Sono riconoscente alle forze dell’ordine di avere effettuato l’arresto di coloro che si possono definire i “di” perché di umano non hanno proprio nulla. Lo stanno dimostrando anche in queste ore …

Ultime Notizie dalla rete : mostri Colleferro La lapidazione dei “mostri di Colleferro”? Moderni “circenses” per sedare il popolo Il Dubbio Omicidio Willy, noi tutti sconfitti davanti alla sua bara (e all’assurda sfida tra cocaina e resilienza)

Non consoliamoci, stavolta. Non cerchiamo pace. Sì, c’è il bianco delle magliette, milleduecento «ciao Willy», così immacolate da ferire gli occhi. Quello dei fiori, puri come sorrisi, e dei palloncin ...

Colleferro: perché?

Oramai della vicenda di Colleferro si è parlato fin troppo: ne hanno parlato e scritto un po’ tutti e noi abbiamo letto ed ascoltato. Le dichiarazioni dei testimoni si sprecano. Ognuno di questi ha po ...

Non consoliamoci, stavolta. Non cerchiamo pace. Sì, c'è il bianco delle magliette, milleduecento «ciao Willy», così immacolate da ferire gli occhi. Quello dei fiori, puri come sorrisi, e dei palloncin ...

Oramai della vicenda di Colleferro si è parlato fin troppo: ne hanno parlato e scritto un po' tutti e noi abbiamo letto ed ascoltato. Le dichiarazioni dei testimoni si sprecano. Ognuno di questi ha po ...