Hakimi | “Conte è straordinario | sono all’Inter per vincere”

Achraf Hakimi è a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter. Oggi l'esterno marocchino si è presentato ai tifosi in una diretta social sui canali ufficiali del club nerazzurro: "sono all'Inter perché amo lo stile di gioco di allenamento del suo allenatore, è perfetto per me. E penso che sia una cosa molto buona. Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato. Conte? Ha una grande passione per il calcio, è molto competitivo. E' un grande allenatore, il suo spirito è una motivazione. Maicon? La verità è che Maicon era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Spero di poter creare la mia leggenda e di essere ricordato come lui in questo club. Milano ancora non l'ho vista tutta, ho visto qualche ristorante e il cibo

