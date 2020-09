Grecia, campo in fiamme e migranti in fuga: alcuni sono positivi al Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lesbo, Grecia: il campo di Moria, sull'isola di Lesbo, è stato quasi completamente divorato dalle fiamme. In fuga i 13.000 migranti che abitavano il campo, ora preoccupa la possibilità di positivi al Covid. Secondo alcune ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere stato appiccato proprio dai migranti, per protesta contro le misure di lockdown applicate alla zona. Atene ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'intera isola per 4 mesimigranti Lampedusa Altri 26 migranti sono arrivati a Lampedusa: il gruppo, a bordo di ...La protesta a Lampedusa, stop sbarchi migranti Protesta dei cittadini davanti al comune dell'isola questa mattina contro gli ... Leggi su panorama

amnestyitalia : Un vasto incendio si è sviluppato nel campo di Moria, a Lesbo in Grecia. Il campo è il simbolo del fallimento dell… - repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo [aggiornamento delle 04:49] - Radicali : ? Nell'indifferenza generale stanotte è andato a fuoco Moria, il più grande campo migranti in Grecia: ospitava 13mi… - ilarybar : RT @RescueMed: Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo. #MoriaCamp (via @repubblica) - Piero42395724 : RT @CavaleraDaniele: POSITIVI AL VIRUS? CLANDESTINI NON CI STANNO: INCENDIANO CAMPO PROFUGHI E SCAPPANO È successo stanotte in Grecia, sull… -