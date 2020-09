Geox riorganizza mercato Nord America e spinge su integrazione fisico-digitale (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Geox, in risposta agli impatti della pandemia da COVID-19, ha annunciato l’accelerazione del percorso strategico volto alla definizione di un modello di business più snello, che punta soprattutto su digitalizzazione ed eCommerce, e prevede fra le altre cose la riorganizzazione delle attività in Nord America. La strategia del Gruppo in Nord America ha portato ad effettuare importanti iniziative già da metà 2019 con focus su 4 punti principali: il’avvio del sito e-commerce nel luglio 2019, il rinnovo del management ad inizio 2020 in Canada, il potenziamento delle strutture logistiche con l’apertura di un nuovo centro logistico a Toronto, un progetto di razionalizzazione di 10 punti vendita non profittevoli (7 in Canada e 3 ... Leggi su quifinanza

