Fiume Sarno, raffica di denunce e sequestri: multe per 120mila euro (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Continua incessante la campagna di controlli, tesi a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrologico del Fiume Sarno, da parte dei Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. L'Arma fa sapere: "Anche nel corso del mese di agosto sono stati effettuati numerosi accessi presso opifici industriali operanti lungo il corso del Fiume Sarno e dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola, al fine di verificare l'eventuale presenza di scarichi abusivi nonché la regolarità di quelli censiti. I Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, con i dipendenti NOE di Napoli e Salerno e dei Gruppi Tutela

