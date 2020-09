Fiaccolata per Willy, un fiume di gente scende in strada per chiedere giustizia: le immagini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tantissima gente è scesa in piazza questa sera – mercoledì 9 settembre – per la Fiaccolata che dal centro storico di Paliano nella frazione di Colleferro dove abitava con la sua famiglia il giovane Willy Monteiro che è stato ucciso a calci e pugni lo scorso 5 settembre (come confermato dall’autopsia che c’è stata nel pomeriggio odierno) da quattro ragazzi di Artena che ora sono in carcere (i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli) ed uno agli arresti domiciliari (Francesco Belleggia). Il corteo si è quindi fermato davanti alla chiesa dei cappuccini di Paliano. Tre sedie sono state sistemate per i genitori e la sorella, tutti con le fiaccole in mano, davanti agli amici che sorreggono lo striscione che chiede giustizia per ... Leggi su tpi

Adnkronos : 'Giustizia per #Willy', fiaccolata per il 21enne ucciso a Colleferro - fanpage : Omicidio Colleferro: una fiaccolata per ricordare #WillyMonteiro, massacrato di botte a 21 anni - fanpage : Giustizia per #WillyMonteiro non vendetta - danielaranon : RT @fanpage: Giustizia per #WillyMonteiro non vendetta - AngeloR54671811 : RT @fanpage: Giustizia per #WillyMonteiro non vendetta -