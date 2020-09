Estate al MAXXI: Appunti per un futuro presente a cura di Luca Archibugi e Tiziano Panici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Estate AL MAXXI torna anche a settembre nella Piazza del MAXXI tra arte, architettura, musica, libri e teatro Appunti per un futuro presente a cura di Luca Archibugi e Tiziano Panici Ingresso libero fino a esaurimento posti All’interno del programma di Estate al MAXXI, venerdì 11 settembre avranno luogo due imperdibili eventi nella piazza del Museo, in occasione della serata speciale Appunti per un futuro presente a cura di Luca Archibugi e Tiziano Panici. Si comincia alle 19.15 ... Leggi su romadailynews

Il 2020 è un anno importante per il MAXXI, non solo per il decennale dall’apertura al pubblico, ma anche per l’inaugurazione della nuova sede di Palazzo Ardinghelli – Il MAXXI L’AQUILA-, che il 18 ot ...

È ancora “Estate al MAXXI”, con Gipi, Javier Cercas e molti altri

Roma, 8 set. (askanews) – Il ricco programma di Estate al MAXXI torna anche a settembre ad animare la piazza e gli spazi interni del Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Lo fa nel pieno rispetto ...

