Covid Lombardia, 3378 morti nelle Rsa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Sono in tutto 14.703 gli ospiti delle Rsa lombarde che, al 31 luglio, sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. I morti sono 3.378. Sono alcuni dei dati riferiti oggi in Commissione Sanità del Consiglio regionale dall'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in risposta a un'interrogazione nella quale venivano chiesti chiarimenti sulla situazione delle strutture che sono risultate fra le più colpite dall'emergenza Covid-19 nei mesi più caldi dell'emergenza pandemica. Quanto agli anziani che sono stati trasferiti in ospedale dalle case di riposo, dalla lettura dei dati incrociati dell'Anagrafe regionale e del flusso delle dimissioni ospedaliere (Sdo) - ha riferito ancora Gallera - risultano 2.352 gli ospiti di Rsa che hanno avuto un ricovero con diagnosi ... Leggi su iltempo

RegLombardia : Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscon… - Agenzia_Ansa : #Crema: sospetto caso di #Covid, classe a casa #ANSA - zazoomblog : Covid Lombardia 3378 morti nelle Rsa - #Covid #Lombardia #morti #nelle - StraNotizie : Covid Lombardia, 3378 morti nelle Rsa -