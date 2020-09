Covid, AstraZeneca sospende la sperimentazione del vaccino per una reazione avversa in un volontario (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'azienda farmaceutica AstraZeneca , che collabora con l'Università di Oxford, sospende la sperimentazione del vaccino anti- Covid per una reazione avversa che ha sviluppato un volontario in Gran ... Leggi su tgcom24.mediaset

