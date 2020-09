Coronavirus, la Gb vieta raduni con più di 6 persone. Belgio, aumentano i casi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia la situazione sarebbe peggiore per quanto riguarda la scuola secondaria, con un caso ogni quindici classi. Lo studio si basa sui dati epidemici ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vieta Coronavirus, la Gb vieta raduni con più di 6 persone. Belgio, aumentano i casi Quotidiano.net Migranti, brucia il campo profughi a Moria: il governo greco dichiara lo stato d’emergenza a Lesbo

LESBO. Il governo greco ha annunciato che dichiarerà lo stato di emergenza per l'isola di Lesbo, dopo l'incendio nel campo di Moria che ha distrutto praticamente l'intero sito e lasciato quasi 13 mila ...

Calcola il Credito d'imposta affitti e locazioni COVID 19: NUOVA VERSIONE con le modifiche introdotte dal "Decreto Agosto"

L'art. 28 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello ...

