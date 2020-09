Coronavirus e scuola, Conte conferma: “Riapre regolarmente il 14 Settembre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La scuola riapre regolarmente il 14 settembre“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Sulla scuola noi stiamo facendo quello che non si è mai fatto in tanti anni: penso al piano di assunzioni dei docenti veramente organico e sistematico per arrivare a immettere in ruolo 160mila nuovi docenti e poi a tempo determinato altri 70mila docenti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. “Noi vogliamo usare queste cospicue misure per proiettare la scuola nel futuro. Questo deve essere un nuovo inizio e vogliamo trasformare questa crisi in opportunità per la scuola”. E per gli insegnati “categoria preziosa e troppo spesso ... Leggi su meteoweb.eu

