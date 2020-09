Como, bufera su assessora: strappa coperta a senzatetto e la butta via (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Como, bufera su assessora: strappa coperta a senzatetto e la butta via. Infuria la polemica sul gesto dell’assessora Angela Corengia È bufera sul gesto dell’assessora alle Politiche Sociali di Como Angela Corengia. La donna si è avvicinata a un senzatetto che dorme sotto un portico, gli ha preso la coperta e l’ha gettata via. Si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Sul web è scoppiata la bufera. Il video di quanto successo - Corriere : Como, bufera sull’assessora ai Servizi sociali Angela Corengia: strappa la coperta al migrante - erreale5 : RT @fanpage: Sul web è scoppiata la bufera. Il video di quanto successo - Keynesblog : RT @fanpage: Sul web è scoppiata la bufera. Il video di quanto successo - vercringetorige : RT @Corriere: Como, bufera sull’assessora ai Servizi sociali Angela Corengia: strappa la coperta al migrante -