Carraro stuzzica la Juve: “Gli Scudetti? Sono 36, punto e basta” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Gli Scudetti della Juventus Sono 36, punto e basta. La Juve è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo”. La provocazione di Franco Carraro, ex presidente FIGC, che intervenendo a Kiss Kiss Napoli non ha dubbi sui campionati conquistati dalla Vecchia Signora. “Non ci Sono solo le sentenze ma anche una decisione del tribunale – aggiunge Carraro -. La federazione e la Juve hanno fatto una transazione e hanno diminuito la pena della Juventus perché la Juventus ha accettato quella pena e non ha fatto ricorso al Tar e al consiglio di stato come avrebbe potuto fare. Si tratta di una sentenza frutto di un accordo coi legali della stessa ... Leggi su sportface

