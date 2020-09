Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 settembre: feroce litigio tra Federico, Roberta e Marcello (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 settembre: vedremo Federico, Roberta e Marcello litigheranno ferocemente, perché Cattaneo e Barbieri si contendono la Pellegrino. Questa volta, però, lei non intenderà scusarsi col fidanzato, che l’ha “beccata” a casa sua insieme al barman, mentre quest’ultimo reagirà con rabbia. Per sapere cos’altro succederà, non resta che proseguire nella lettura di questo articolo! Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 settembre: Brutta sorpresa per Federico, quando torna da Roberta Federico si era ormai ... Leggi su pianetadonne.blog

