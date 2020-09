Addio ai Kardashian, chiude il loro reality. A qualcuno dispiacerà? No (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo venti stagioni e quattordici anni di melodrammi sentimentali, matrimoni, separazioni show, liti vere o verosimili, business di ogni genere e vacanze billionaire, sta per calare il sipario su Keepin up with the Kardashians. “È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire Addio al reality”, ha annunciato via Twitter Kim Kardashian, con tono solenne e affranto. Sipario, sigla, fine di un’epoca. La notizia vera per molti, se non per tutti, non è tanto che il reality stia per chiudere (accadrà nel 2021, dopo la ventunesima stagione), quanto che andasse ancora in onda. Del resto in Italia non ha mai sfondato – Sky Uno l’ha riportato in vita qualche mese fa ma non ha mai fatto il botto – e ... Leggi su ilfattoquotidiano

