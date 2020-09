Wanda Nara da urlo a Ibiza: curve mozzafiato, fan in delirio (FOTO) (Di martedì 8 settembre 2020) L’estate è ormai giunta al tramonto ma chi può ancora si gode le vacanze sotto il sole, in spiaggia o su uno yatch… come Wanda Nara. La moglie, nonché agente, di Mauro Icardi ha regalato ai propri fan uno dei suoi soliti scatti hot con un bikini davvero sexy che mette in risalto le curve mozzafiato della showgirl argentina. E i suoi follower apprezzano nei commenti sotto al post… View this post on Instagram quiéreme mientras se pueda , que la vida es pasajera … A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Sep 6, 2020 at 12:03pm PDT Leggi su sportface

Crikend : Wanda Nara in bikini, slip inesistente. Lato B, il segno dell'abbronzatura è clamoroso @@ donna brutta con fisico tozzo. non - zazoomblog : Maxi Lopez: “Ho due figli positivi al Coronavirus per colpa di Wanda Nara” - #Lopez: #figli #positivi #Coronavirus - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Wanda Nara baciata dal sole di Ibiza ?????????? - lanuovariviera : L'annuncio di Maxi Lopez: 'I miei figli positivi al Covid per colpa di Wanda Nara' - GossipItalia3 : Wanda Nara Instagram, esplosiva sullo yacht extra-lusso: «Sei la donna perfetta!» #gossipitalianews -