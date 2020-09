Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 18:15 (Di martedì 8 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO LAURENTINA E TUSCOLANA ED IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA A24 RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A PROPOSITO DI CANTIERI SULLA FL3 Roma VITERBO FINO AL 1 NOVEMBRE LAVORI TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E CAPRANICA: SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI E I TRENI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI ORARI ALCUNI NON FERMERANNO A VETRALLA E/O A TRE CROCI, SARANNO COMUNQUE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE… - SiTro82 : RT @francis_rojo_: 'stravolge la viabilità, elimina 400 posti auto per fare posto a piste ciclabili e a “presunte” isole pedonali togliendo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - francis_rojo_ : 'stravolge la viabilità, elimina 400 posti auto per fare posto a piste ciclabili e a “presunte” isole pedonali togl… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it