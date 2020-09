Us Open, il tabellone e i risultati (Di martedì 8 settembre 2020) . Il tennis riparte dagli Stati Uniti con il primo Slam dopo il lockdown. WASHINGTON (STATI UNITI) – . Il tennis riparte con il primo Slam dopo il lockdown. Assenti nel tabellone maschile sia Nadal che Federer. Alla vigilia dell’inizio del torneo Benoit Paire è risultato positivo al coronavirus. Al suo posto Escobedo. US Open, il tabellone maschile Di seguito il resoconto completo del tabellone maschile degli Us Open 2020, primo Slam post lockdown. US Open, le partite del quarto turno Di seguito le partite del quarto turno. Eliminato Matteo Berrettini. PartitaRisultato1 Djokovic N. (Srb)-20 Carreno-Busta P. (Esp)5-6 squal.12 Shapovalov D. (Can)-7 Goffin D. (Bel)6-7 6-3 6-4 6-327 Coric B. (Cro)-Thompson J. (Aus)7-5 6-1 6-3Davidovich Fokina A. ... Leggi su newsmondo

OA_Sport : US Open 2020, risultati 7 settembre tabellone femminile: avanzano Serena Williams e Victoria Azarenka, eliminata So… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Novak #Djokovic squalificato dall'Us Open. Il serbo, numero 1 del ranking e del tabellone, è stato escluso dal torneo pe… - OA_Sport : US Open 2020, risultati 7 settembre tabellone maschile: Berrettini out, nessuna sorpresa per Thiem e Medvedev - Mitramacco : RT @ultimenotizie: Novak #Djokovic squalificato dall'Us Open. Il serbo, numero 1 del ranking e del tabellone, è stato escluso dal torneo pe… - fisco24_info : Us Open: Brady e Rogers, orgoglio Usa: Naomi Osaka è l'unica top-10 rimasta nella parte alta del tabellone dello US… -