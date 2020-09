UFFICIALE Pescara, arriva Riccardi dalla Roma (Di martedì 8 settembre 2020) Il Pescara ha annunciato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto dalla Roma di Alessio Riccardi Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Pescara ha annunciato l’arrivo a titolo temporaneo di Alessio Riccardi; centrocampista classe 2001 della Roma. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dalla A.S. Roma le prestazioni sportive del calciatore Alessio Riccardi. Il centrocampista classe ’01 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il giocatore prodotto del vivaio giallorosso ha esordito con la prima squadra della Roma il 14 gennaio 2019, ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura?? - PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - FootballScout24 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Il #Pescara si assicura in prestito il giovane talento Alessio #Riccardi dalla #Roma. Tutto confermato! #c… - josephsayah142 : RT @OfficialASRoma: Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura?? - totti561 : RT @forzaroma: Ufficiale: #Riccardi dalla Roma al #Pescara in prestito con diritto di riscatto e controriscatto #ASRoma -