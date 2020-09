Tragedia a Genzano, operaio muore sul lavoro: è scivolato da un tetto (Di martedì 8 settembre 2020) Mario Di Clemente, operaio edile di 57 anni, è morto in un incidente sul lavoro a Genzano. La Tragedia si è consumata nel pomeriggio del 7 settembre, intorno alle 14. Ad indagare sulla vicenda gli ... Leggi su romatoday

RomaToday

Tragedia sul lavoro a Genzano, dove un operaio è morto dopo una caduta dal tetto di una villa. La vittima è un cinquantasettenne residente nel Comune della provincia di Roma, per il quale non c'è stat ...