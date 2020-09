Torino: l’estate 2020 è la più maliziosa di sempre (Di martedì 8 settembre 2020) L’estate 2020 verrà ricordata come una delle più bollenti di sempre. La pandemia in corso non ha infatti scoraggiato gli amanti sotto la Mole, pronti a rivolgersi alla rete per organizzare il loro incontro perfetto. Contro ogni aspettativa, cresce il mercato del sesso a pagamento a Torino: sempre più torinesi ne sono affascinati e, grazie anche a molti servizi di recensioni presenti online, cresce esponenzialmente la domanda. Lo dimostrano i principali motori di ricerca che, nel corso dell’estate ormai terminata, hanno registrato un aumento del 27% a livello nazionale delle ricerche rivolte alle escort. E la città di Torino non è di certo da meno rispetto al resto dello Stivale: in confronto al 2019, la domanda online di professioniste dell’eros ... Leggi su laprimapagina

