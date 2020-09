Svolta nel giallo di Crema: i resti nell'auto di Sabrina Beccalli sono umani (Di martedì 8 settembre 2020) Martina Piumatti Il verdetto dei medici legali: sono umani i resti ossei nella Panda di Sabrina Beccalli. Per la conferma si attende la comparazione del Dna di Sabrina Non si trattava di un grosso cane. I resti ossei trovati nella Fiat Panda carbonizzata di Sabrina Beccalli sono umani. A confermare se appartengono alla trentanovenne scomparsa la notte di Ferragosto a Crema sarà la comparazione del Dna. I resti sono stati analizzati questa mattina all'Istituto di medicina legale di Milano. L'anatomopatologa Cristina Cattaneo, l'antropologa Debora Mazzarelli e il tossicologo Domenico Di Candia, alla ... Leggi su ilgiornale

