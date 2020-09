"Sia umile per una volta". Grillo aggredisce il giornalista di Del Debbio? Lerner da ovazione: replica da non credere (Di martedì 8 settembre 2020) Per una volta Gad Lerner la dice giusta. La firma del Fatto ha commentato l'aggressione di cui si è macchiato il fondatore del Movimento 5 Stelle. Inutile dire che non ci è andato leggero: "L'aggressione di Beppe Grillo al giornalista Francesco Selvi di Rete Quattro conferma che dalla violenza verbale alla violenza fisica il passaggio è breve. Grillo è un uomo di potere. Se per una volta si mostrasse abbastanza umile da chiedere scusa senza fingere di fare lo spiritoso?". Proprio così, l'ex comico infatti non ha proferito parola su quanto accaduto mentre Selvi, per un semplice servizio dalla spiaggia di Livorno, ha subito cinque giorni di prognosi: "Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di ... Leggi su liberoquotidiano

