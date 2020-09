Roma. ‘Adesso mi butto!’: i poliziotti salvano appena in tempo 44enne che stava per gettarsi dal 3° piano (Di martedì 8 settembre 2020) Minacciava di volersi buttare dal terrazzo del 3° piano: a salvare il 44enne dal folle gesto sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la segnalazione dell’uomo al 112 NUE. I poliziotti, a seguito di accertamenti sull’intestatario telefonico, sono risaliti alle generalità della persona che minacciava di suicidarsi e quindi al suo indirizzo di residenza. DISPERATA CORSA CONTRO IL tempo DEI poliziotti Arrivati immediatamente sul posto, gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno preso contatti con la madre dell’uomo che gli ha indicato l’indirizzo preciso del figlio: i poliziotti hanno così raggiunto velocemente l’abitazione in questione, da dove sentivano provenire grida isteriche, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

