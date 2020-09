Ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Di martedì 8 settembre 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la pausa estiva, sono tornati insieme. Non sono ancora apparse foto dei due insieme, ma gli ultimi post della Rodriguez sono inequivocabili. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, Cecilia ha raggiunto Ignazio in Trentino e ha pubblicato delle foto con le montagne sullo sfondo. Il messaggio a commento del post lascia pensare a un Ritorno di fiamma confermando i rumors delle ultime settimane. «Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle», ha scritto la modella argentina nella didascalia. I due si sarebbero riavvicinati dopo una cena a Milano e avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno insieme in ... Leggi su people24.myblog

Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è ritorno di fiamma? La conferma - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è ritorno di fiamma? La conferma - zazoomblog : Napoli ritorno di fiamma per Szoboszlai: il centrocampista avrebbe chiesto la cessione al Salisburgo! - #Napoli… - lhavenoideaAa : @hugmelexa SI MA RAGA MA CHE DISCORSI SONO TIPO “EH MA ALLORA ANCHE MONTY, JASPER ECC, DOVREBBERO TORNARE”!? IL RIT… - Piccio971 : @PietroLazze Può darsi un ritorno di fiamma su Roca? O aspetteremo gli ultimi giorni? -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno fiamma Calcio, ritorno di fiamma nel Portopalo: Prima categoria e squadra a Ferlisi Pachino News Gravi due persone a Dervio

Sarebbe dovuto essere un pranzo speciale, con ottima carne cotta alla griglia. In in mancanza di un’area verde dove collocarlo, il barbecue è stato sistemato sul balcone. Ma purtroppo qualcosa è andat ...

Fiorentina, si pensa al ritorno di fiamma di Borja Valero

L’avventura con la Viola è stata sicuramente una delle più importanti per il giocatore. A Firenze è stato per 5 anni giocando ben 116 partite, un vero e proprio legame di sangue. Sicuramente la Fioren ...

Sarebbe dovuto essere un pranzo speciale, con ottima carne cotta alla griglia. In in mancanza di un’area verde dove collocarlo, il barbecue è stato sistemato sul balcone. Ma purtroppo qualcosa è andat ...L’avventura con la Viola è stata sicuramente una delle più importanti per il giocatore. A Firenze è stato per 5 anni giocando ben 116 partite, un vero e proprio legame di sangue. Sicuramente la Fioren ...