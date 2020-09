Riapertura stadi, de Magistris favorevole: “Sbagliato procedere a porte chiuse, responsabilizziamo i tifosi” (Di martedì 8 settembre 2020) Anche il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto in merito alla questione legata alla Riapertura degli stadi: “Credo sia necessario, anche per l’accesso del pubblico alle competizioni sportive, trovare un punto di equilibrio e non fare una figuraccia come è stata fatta per le discoteche – ha scritto sul suo profilo Facebook – In questo momento con l’aumento dei contagi non si può pensare a riempire, come se nulla fosse, stadi ed altri impianti sportivi. Ma trovo sbagliato continuare a procedere a porte chiuse. Due eccessi. Esiste, invece, una via di mezzo, quella che può garantire tutela della salute e rispetto delle regole con la ripresa della vita ordinaria. È come rinunciare al ... Leggi su calcioweb.eu

capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - CalcioNapoli24 : - Paroladeltifoso : Ecco le parole di De Magistris sulla riapertura degli stadi -