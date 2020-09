Recovery plan, Amendola: “Nessun ritardo sul lavoro preparatorio. Giovedì le linee guida, dal 15 ottobre consultazioni con la Ue sulle bozze” (Di martedì 8 settembre 2020) Nessun ritardo nella tabella di marcia verso la presentazione del Recovery plan italiano. A precisarlo è il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, che parla di “notizie infondate“: “A differenza di quanto riportato da alcune testate, che non ci sono né ritardi né divisioni nel lavoro preparatorio dell’esecutivo”. Repubblica oggi titola: “Le divisioni tra i partiti fanno slittare a gennaio il piano per il Recovery fund”. In realtà il cronoprogramma resta quello previsto fin dal Consiglio europeo di luglio: in autunno la discussione sulle bozze con le strutture della Commissione, in modo da arrivare a gennaio con il piano definitivo senza rischi di bocciatura in ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilriformista : Recovery plan, #Conte tace e vuole fare tutto da solo L'editoriale di @renatobrunetta - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Recovery plan, Amendola: “Nessun ritardo sul lavoro preparatorio. Giovedì le linee guida, dal 15 ottobre consultazioni… - fattoquotidiano : Recovery plan, Amendola: “Nessun ritardo sul lavoro preparatorio. Giovedì le linee guida, dal 15 ottobre consultazi… - Noovyis : (Recovery plan, Amendola: “Nessun ritardo sul lavoro preparatorio. Giovedì le linee guida, dal 15 ottobre consultaz… - FTonin : RT @martinoloiacono: Il Recovery Plan italiano con le schede progetto sarà presentato tra gennaio e aprile del 2021. Conte aveva promesso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Dal digitale alla sanità al family act, cosa ci sarà nel Recovery plan Il Sole 24 ORE Ipotesi di salvare quota 100 ma con il taglio delle pensioni

Evitare lo scalone della riforma Fornero comporterà, in ogni caso, un taglio agli assegni pensionistici. Anche la nuova proposta che il ministero del Lavoro vorrebbe portare al tavolo con i sindacati ...

Smart grid e biometano, come il Mise pressa Conte per il Recovery Fund

Le proposte del ministero dello Sviluppo economico retto Patuanelli inviate alla presidenza del Consiglio per il Recovery Plan su transizione energetica, decarbonizzazione, smart grid, biometano e non ...

Evitare lo scalone della riforma Fornero comporterà, in ogni caso, un taglio agli assegni pensionistici. Anche la nuova proposta che il ministero del Lavoro vorrebbe portare al tavolo con i sindacati ...Le proposte del ministero dello Sviluppo economico retto Patuanelli inviate alla presidenza del Consiglio per il Recovery Plan su transizione energetica, decarbonizzazione, smart grid, biometano e non ...