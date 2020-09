PUBG Mobile vietato in India? PUBG Corp. interrompe i rapporti con Tencent per pubblicare il gioco nel paese (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo che PUBG Mobile è stato bannato in India, i giocatori hanno atteso un commento ufficiale da PUBG Corporation sul divieto. Ora, PUBG Corporation, tramite il sito web ufficiale del gioco, ha finalmente risposto al ban e ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente le misure adottate dal governo poiché la privacy e la sicurezza dei dati dei giocatori sono una priorità assoluta per l'azienda.La società sta lavorando a stretto contatto con il governo Indiano per trovare una soluzione che consenta ai giocatori di tornare in-game rispettando pienamente le leggi e i regolamenti Indiani. In risposta al divieto di ... Leggi su eurogamer

