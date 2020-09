Oroscopo 8 settembre 2020: momento di chiarimenti per Cancro, Pesci siate più perspicaci (Di martedì 8 settembre 2020) L’Oroscopo dell’8 settembre annuncia ai Cancro che si avvicina il periodo dei chiarimenti Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. In amore non riuscite a trovare l’equilibrio. La cosa migliore da fare in questi casi è smettere di provare a far andare le cose come credete debbano andare. Lasciatevi trasportare dagli eventi e non badate troppo alla forma. Nel lavoro avete bisogno di stabilità, potrebbe esserci qualche turbolenza nelle finanze. Toro. Molti di voi sono in attesa della “svolta”. Non sempre essa arriverà nel modo in cui vi eravate immaginati, pertanto, evitate di fare troppi progetti e di fantasticare su cose di cui non avete piena responsabilità. In amore sono in arrivo delle novità. Se sarete pronti ad innamorarvi, vivrete belle ... Leggi su kontrokultura

