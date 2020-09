Morte Willy Monteiro, interrogati i fratelli Bianchi:”Non lo abbiamo toccato” (Di martedì 8 settembre 2020) Morte Willy Monteiro, interrogati i fratelli Bianchi:”Non lo abbiamo toccato”. I due giovani dicono di essere intervenuti per bloccare rissa Si danno la colpa a vicenda i 4 presunti killer di Willy Monteiro Duarte, poiché sanno che l’unica possibilità di rendere più leggera la loro posizione è scrollarsi di dosso l’accusa più pesante, non ancora … L'articolo Morte Willy Monteiro, interrogati i fratelli Bianchi:”Non lo abbiamo toccato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Stanno suscitando polemiche le parole del videomaker Giorgio Di Folco. Sull'omicidio di Colleferro ha affermato che: "Willy è morto per sua scelta". Non accennano a placarsi le reazioni in merito alla ...Willy Monteiro Duarte, Luca Sacchi, Manuel Bortuzzo. Tre storie lontane che nel giro di pochi mesi hanno macchiato di sangue innocente i marciapiedi di Roma. Tre vittime sconosciute, uccise o costrett ...