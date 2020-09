Million Day, i cinque numeri vincenti di martedì 8 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Seguite la diretta su dell' estrazione del Million Day di martedì 8 settembre 2020. Conosceremo alle 19 i cinque numeri vincenti di oggi. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere ... Leggi su leggo

CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 7 settembre 2020 #million #millionday #lottomatica… - zazoomblog : Million Day estrazione 7 settembre: i numeri vincenti - #Million #estrazione #settembre: - CasilinaNews : Million Day, estrazione numeri vincenti di oggi domenica 7 settembre 2020 - zazoomblog : Million Day estrazione 7 settembre: i numeri vincenti - #Million #estrazione #settembre: - italiaserait : Million Day 7 settembre 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

Benvenuto al 119° e 120° milionario! Le nuove vincite sono state realizzate a Guanzate (CO), grazie ad un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (AT) Giovedì 20 Agosto Giocare al Million Day è ...Come si gioca? Il regolamento che spiega le modalità di estrazione del gioco è molto semplice. Questa lotteria a frequenza giornaliera si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 55. Ogni giocatore deve s ...