Meteo, le previsioni di mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Nei prossimi giorni l'alta pressione subirà un temporaneo indebolimento che causerà una fase di maltempo a tratti intenso su alcune regioni. Mercoledì e giovedì saranno ancora due giornate in prevalenza stabili. Seguirà l’arrivo di una bassa pressione dalle Isole Baleari che si muoverà dapprima verso la Sardegna e quindi sulle regioni meridionali. Il tempo peggiorerà via via sull'Isola con temporali, in arrivo anche sui rilievi del Nordovest e localmente su quelli appenninici centrali. Sarà venerdì la giornata più instabile per alcune regioni; rovesci temporaleschi a tratti intensi, con grandinate e locali nubifragi colpiranno la Sardegna, le Alpi del Nordovest e la pianura piemontese.Il fine settimanaNel corso del weekend avverrà ciò che fino a pochi giorni fa era impensabile. Un ... Leggi su tg24.sky

