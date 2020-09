Lukashenko cancella i suoi oppositori (Di martedì 8 settembre 2020) Roberto Fabbri Rapita Kolesnikova, altri due capi spariti. L'Ue pronta alle sanzioni: non al leader Sequestri dei capi dell'opposizione, intimidazione per costringerne altri alla fuga all'estero, arresti a centinaia, ostentata brutalità contro i manifestanti. La risposta di Aleksandr Lukashenko alla protesta di massa che ogni domenica sfida in piazza la violenza della polizia per ribadire il rifiuto del voto-truffa che lo ha riconfermato presidente il 9 agosto è sempre e solo la stessa: terrore e repressione. Forte dell'annunciato sostegno del suo protettore russo Vladimir Putin dal quale si recherà in visita con il cappello in mano nei prossimi giorni: menù previsto la rinuncia di fatto all'indipendenza in cambio del mantenimento al potere e della continuata fedeltà al regime delle sue forze di sicurezza, il ... Leggi su ilgiornale

Aleksandr Lukashenko non vuole giornalisti scomodi fra i piedi. Le proteste in Bielorussia stanno mettendo a dura prova il suo regime e lui vuole che la gente ascolti solo la versione falsata che ne d ...

