**Libano: Conte, ‘presto nuovo governo per avviare riforme’** (Di martedì 8 settembre 2020) Beirut, 8 set. (Adnkronos) – Al Libano attende “una sfida impegnativa, ma a portata di mano, se le autorità libanesi si impegneranno tutte in un processo di rinnovamento della governance. L’Italia ha profondo rispetto della sovranità’ libanese, rimarrà al suo fianco auspicando che si possa formare al più presto un governo che si occupi della ricostruzione e che avvi al più presto le riforme”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte subito dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. L'articolo **Libano: Conte, ‘presto nuovo governo per avviare riforme’** Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

