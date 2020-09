L'editto clericale di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri (Di martedì 8 settembre 2020) La clericalata della settimana è del deputato Vittorio Sgarbi, in veste di sindaco di Sutri (VT), che ha emanato un “editto” stampato su manifesti in cui proclama la città “benedetta dal cielo” e “santa”, chiudendo con il famigerato motto “Dio è con noi”, per esortare la cittadinanza a non indossare le mascherine. Ogni settimana l'UAAR pubblica una cartolina dedicata all'affermazione o all'atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La (...) - Attualità / Religione, Sgarbi Vittorio, , Chiesa Cattolica Leggi su feedproxy.google

