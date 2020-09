Khashoggi, la farsa al processo. Niente pena di morte per i killer (Di martedì 8 settembre 2020) Chiara Clausi Cinque imputati condannati a vent'anni invece che alla forca. L'Onu: "Verdetto privo di legittimità" A maggio, la famiglia dell'ex editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi aveva dichiarato di «perdonare» i killer, aprendo così la strada a una revisione della condanna a morte inflitta in primo grado a 5 imputati. L'annuncio era giunto nelle ultime ore del mese di Ramadan, in linea con la tradizione islamica che permette questi gesti di clemenza. L'atto era stato accompagnato da forti polemiche per i trasferimenti da parte delle autorità del Regno di denaro e altri beni ai figli del giornalista. In Arabia Saudita gli omicidi vengono condannati solitamente con la pena di morte o l'ergastolo. Ma le pene vengono ridotte nel caso che i ... Leggi su ilgiornale

